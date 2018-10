L'arresto di Salvatore Campo, che oggi affronterà l'interrogatorio di garanzia davanti alla Gip Cristaldi, ha scosso e non poco il mondo dell'antimafia. E sono tanti gli interventi da parte di presidenti ed esponenti di diversi organismi che hanno intrapreso la strada della lotta al fenomeno criminale del pizzo. Il rischio è quello di creare sfiducia e neutralizzare anni e anni di battaglia per sconfiggere l'omertà e convincere gli imprenditori che conviene denunciare e affidarsi allo Stato."Ho parlato con il nostro avvocato per vedere se sarà possibile costituirci parte civile in caso di rinvio a giudizio - spiega a LiveSicilia - invito tutte le altre associazioni a fare lo stesso perché una mela marcia non può mettere ombre sulla nostra missione"."Oggi viene scritta una pagina triste nella storia dell'antimafia catanese - si legge in una nota diffusa sui social da parte dell'organismo - ma se da un lato l'arresto compromette fortemente la credibilità e la dignità di chi crede in questa forma di associazionismo, dall'altro, finalmente, mette ordine e fa pulizia rispetto a quelle mele marce che hanno inquinato e violentato il volontariato antimafia"."In attesa di sapere se le accuse verranno confermate in giudizio - si legge nella loro pagina Facebook - ci uniamo comunque alla comprensibile rabbia di chi, da un presidente di una associazione antiracket, si aspetta di essere sostenuto, e non di essere affossato una seconda volta. Al di là dell'esito giudiziario della vicenda ci sembra necessario dire che, però, casi del genere non devono minare la fiducia degli imprenditori estorti nelle associazioni antiracket. Notizie come quella di oggi non devono creare sconforto ma, anzi, far crescere la voglia di fare sempre, tutti, meglio"."delinea - secondo la presidente - un sistema che rende vittima due volte: da parte di due aguzzini, da parte di due carnefici, quelli "noti" perché appartenenti palesemente alla criminalità, e quelli "celati" dietro una nobile ideologia, i più subdoli, i più efferati, perché sono coloro che dovrebbero garantire sostegno alle vittime, fornendo azioni e strumenti di giustizia e protezione".