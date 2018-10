e di Librino, dal momento che la via costituisce un fondamentale collegamento con la via Palermo e ma anche per tutta la cittadinanza, considerate le imminenti festività dei Morti e la necessità di raggiungere la fiera, realizzata nel parcheggio Fontanarossa, e il cimitero. Come aveva evidenziato l'ex presidente della municipalità e oggi consigliere della stessa, Lorenzo leone, che si era appellato alle istituzioni affinché la strada fosse presto riaperta.Arcidiacono e alla protezione civile Alessandro Porto saranno presenti alla riapertura al transito veicolare della Via Rosano, I tecnici del Comune d’intesa con quelli del Genio Civile hanno infatti completato il riempimento del terrapieno sottostante la sede stradale in corrispondenza del collegamento con il ponte, che si era svuotato per via del processo di avvallamento registrato lungo la sede stradale all’altezza del torrente Acquicella.