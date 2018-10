nell’ambito del c.d. “Modello Trinacria” ha eseguito numerosi controlli amministrativi e di Polizia Giudiziaria nelle zona di Cibali e Nesima. Nel corso del servizio, sono state identificate decine di persone, controllati circa 1200 veicoli e 17 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.Sono state elevate 9 contravvenzioni al C.d.S., effettuati 2 sequestri amministrativi, 2 fermi amministrativi e ritirati 4 documenti, per un totale di 2.540 euro.Controllati anche vari esercizi pubblici, tra cui un’attività di autocarrozzeria abusiva la quale veniva chiusa per la mancanza di autorizzazione (Scia), relativo sequestro amministrativo dell’attrezzatura e sanzionato il titolare per un totale di 6.025 euro. Sanzionati anche tre venditori ambulanti sprovvisti di apparecchio misuratore fiscale, con multe contestate pari a 12.000 euro, mentre un altro venditore ambulante veniva multato per mancate emissioni di scontrini fiscali per un importo di 500 euro.