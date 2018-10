hanno arrestato il 54enne Salvatore Fagone originario del posto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo a scopo di estradizione emesso dal Tribunale di Stoccarda (D). L’uomo, ricercato in Italia dalla fine dello scorso Luglio, periodo temporale in cui il provvedimento si è reso esecutivo nel nostro paese, in qualità di indagato in Germania per reato associativo finalizzato al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ieri sera, dopo lunghi mesi di indagini, rese complicate per i continui spostamenti dell’uomo tra l’Italia, la Svizzera e la Germania, è stato localizzato, tramite un’autovettura con targa elvetica, pedinato ed arrestato nel momento in cui si apprestava a rientrare nella propria dimora a Palagonia. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone dove rimarrà a disposizione dei giudici della Corte di Appello di Catania.