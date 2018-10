Con il provvedimento adottato a suo carico è stato, quindi, disposto il sequestro del patrimonio riconducibile allo stesso, al momento stimato in circa

1.500.000,00 euro

e composto da diversi rapporti bancari in corso di quantificazione, un’azienda operante nel settore agricolo, nonchè un fabbricato di pregio e n.18 appezzamenti di terreno ubicati nei comuni di Palagonia e Ramacca.

Dalle prime ore della mattinata odierna personale della D.I.A.di Catania, diretta dal 1° Dirigente della Polizia di Stato dr. Renato Panvino, sta eseguendo un decreto di sequestro beni, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale formulata dal Direttore della D.I.A., Gen. Div. Giuseppe Governale, in sinergia con la locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti diMarletta di anni 45, nativo di Palagonia (CT).oiché ritenuto responsabile dei reati di omicidio volontario tentato, lesioni personali e detenzione abusiva di armi, e successivamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. perla durata di anni 1 e mesi 6. Nel 2007, veniva arrestato dai Carabinieri di Palagonia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, poiché indagati tutti, a vario titolo per i reati di usura, estorsione e porto abusivo di armi in luogo pubblico. L’ordinanza custodiale in argomento veniva emessa anche nei confronti di altri tre soggetti, tra i quali Febronio Oliva, appartenente alla famiglia mafiosa Di Dio di Palagonia. Nell’ottobre 2017, da ultimo, la Procura della Repubblica di Caltagirone chiedeva il rinvio a giudizio di Marletta unitamente ad altri soggetti, poiché accusati di appartenere ad un’associazione a delinquere dedita alla commissione di truffe ai danni dello Stato, mediante attestazione fittizia di assunzione di braccianti agricoli, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di documenti contabili e bancarotta fraudolenta.in capo al Marletta, di risorse lecite idonee a giustificare gli investimenti effettuati e, nel contempo, una cospicua e generalizzata sproporzione tra i redditi dichiarati ed il patrimonio posseduto.