Carabinieri hanno arrestato nella flagranza due incensurati catanesi di 20 e 24 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. I due fratelli, ieri sera, dopo aver divelto parte della recinzione posta a protezione dell’agrumeto, sono penetrati all’interno asportando oltre 200 Kg di limoni. Peccato che, al momento di caricare la refurtiva in auto, si sono trovati davanti la pattuglia dell’Arma la quale, insospettita per quella macchina lasciata a quell’ora sul ciglio della strada. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.