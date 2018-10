ieri sera in Consiglio comunale, una seduta straordinaria convocata su iniziativa del consigliere pentastellato Graziano Bonacccorsi, e sottoscritta dai colleghi, per interrogare l'amministrazione sul servizio e sulle criticità evidenti in cui si trova la città da questo punto di vista.ha parlato anche di migliorie, soprattutto nell'area precedentemente gestita dall'amministrazione comunale. "Sono soddisfatto del confronto costruttivo - afferma il delegato del sindaco Pogliese - è stato detto chiaramente come stanno le cose, quali sono stati i miglioramenti ma anche le criticità che permangono. Abbiamo chiarito anche che c'è un Piano d'ambito che non ci permette, ad esempio, di aumentare lo spazzamento e stabilito di modificarlo".da portare nella gara settennale. Soddisfatto il promotore della riunione straordinaria, Graziano Bonaccorsi "perché abbiamo dimostrato che il tema sta a cuore a tutta la città in modo trasversale, sia alla maggioranza che all'opposizione - dice. È una questione fondamentale - precisa - e i cittadini hanno diritto di conoscere come stanno le cose".risolta - per cui è stato negata a lui e al collega Peci la possibilità di ottenere l'offerta tecnica da parte di Dusty. Che, avrebbe chiesto discrezione all'amministrazione, per non svelare la propria strategia industriale. "Restano comunque alcune lacune - prosegue l'esponente del Movimento 5 Stelle - non sappiamo a quanto ammonti la differenziata e non sono chiari ancora alcuni passaggi. Devo però riconoscere - conclude - che l'assessore Cantarella si conferma una persona disponibile e che ci mette la faccia".consiliare, Salvo Peci, che propone una nuova gara ponte, della durata di due anni. "È necessario sin da adesso iniziare a progettare una gara ponte di due anni, con gli opportuni correttivi - spiega. Considerato che per l’aggiudicazione definitiva della gara settennale sono necessari almeno 2 anni di iter burocratico, a conclusione dei 130 giorni (a fine gennaio 2019) quali scelte l’amministrazione comunale intende compiere? La commissione Ambiente e Rifiuti è disponibile sin da subito a intraprendere un percorso di progettazione di una gara ponte che possa consentire alle imprese di fare eventuali investimenti necessari per gestire una città complessa come Catania e soprattutto prevedere il raggiungimento di soglie di raccolta differenziata in grado di farci uscire dal guado del commissariamento regionale".. "Bisogna riconoscerne il grande impegno dice - e il lavoro che sta portando avanti. Quella dei rifiuti - aggiunge è una questione che ci coinvolge tutti e alla quale tutti dobbiamo dare un contributo.