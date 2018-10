Lo afferma in una nota la Sofad, azienda di commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici con sede a Misterbianco, sull'operazione 'Beta 2' dei carabinieri del Ros su presunte infiltrazioni della mafia nella distribuzione di farmaci. "Nel rinnovare apprezzamento e fiducia per l'azione condotta da forze dell'ordine e magistratura - prosegue la nota - in attesa degli sviluppi della vicenda processuale e della verifica della fondatezza delle accuse formulate, in considerazione dell'estrema gravità delle ipotesi delittuose contestate, abbiamo disposto con effetto immediato la sospensione di ogni rapporto con i soggetti coinvolti nell'indagine". Sofad si dichiara "totalmente estranea all'accaduto e da esso gravemente colpita e danneggiata" e si "riserva conseguentemente di costituirsi parte civile nei tempi e nei modi previsti dalla legge, a tutela della propria onorabilità e credibilità e dell'ampia platea di farmacisti soci e clienti che ogni giorno rinnovano la propria fiducia verso l'azienda". (ANSA).