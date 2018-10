il narcotrafficante di Librino accusato di essere la mano assassina che nel 2006 uccise a sangue freddo Lorenzo Saitta in un garage di un palazzo di Viale Moncada. La Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa confermando la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania , che aveva accolto la richiesta del Pg Angelo Busacca. Una doppia conferma in realtà, perché già il processo di primo grado si era concluso con la condanna del Gup a 30 anni per il boss santapaoliano. Un procedimento frutto di un'inchiesta coordinata dal pm Rocco Liguori che aveva fatto luce su diversi omicidi rimasti irrisolti per diversi anni come quello del cugino, omonimo, Lorenzo Saitta, meglio conosciuto come Salvuccio Lo Scheletro. Per questo stesso omicidio il fratello di Andrea, l 'uomo d'onore Daniele, è stato condannato all'ergastolo . La sentenza di primo grado è stata già impugnata.I collaboratori di giustizia raccontano che fu attratto in una trappola mortale per assaggiare una partita di cocaina. Ma nell'ombra del cemento di Librino avrebbe trovato ad aspettarlo un giovanissimo Andrea Nizza, che lo avrebbe caricato il fucile e fatto fuoco. Poi il corpo sarebbe stato seppellito in uno dei campi incolti della città satellite. A dare l'ordine di morte sarebbe stato Daniele Nizza, il fratello che di lì a qualche mese sarebbe stato battezzato "uomo d'onore" in una villetta a San Giovanni Galermo. Storie di mafia e sangue che si incrociano in diversi processi e indagini. Lorenzo Saitta sarebbe diventato il bersaglio di un avvertimento da servire al cugino Lo Scheletro, che durante i suoi anni in carcere si sarebbe vantato che una volta fuori, avrebbe “fatto la cinquina”. Per la mafia di Librino il messaggio era chiaro: la sua intenzione sarebbe stata quella di uccidere i cinque (dei sei) fratelli Nizza. A puntare il dita contro il narcotrafficante catturato dai carabinieri dopo due anni di latitanza sono stati alcuni dei suoi uomini più fidati: il suo autista Davide Seminara, gli ex soldati Salvatore Cristaudo e Angelo Bombace. Ma ad accusarlo c'è anche il fratello Fabrizio Nizza. Quest'ultimo ha raccontato di essersi fortemente contrariato quando ha saputo che Andrea, così giovane, era stato costretto a sporcarsi nel mani di sangue. Uno dei pentiti racconta che quando a Librino si diffuse la notizia della scelta di Fabrizio Nizza di collaborare con la giustizia Andrea iniziò a preoccuparsi proprio perché era colpa dei fratelli se rischiava una condanna di omicidio. Una condanna diventata definitiva.