Gli stessi esibivano delle carte di identità italiane che destavano dei sospetti negli operatori circa la loro genuinità. Ulteriori approfondimenti investigativi svolti tramite gli strumenti in dotazione a questo Ufficio, permettevano infatti di evincere che l’intuizione investigativa era fondata in quanto entrambi i documenti risultavano falsi. I due, vistosi scoperti nel loro intento criminoso, declinavano le loro generalità. Si trattava del cittadino eritreo S. K. L. cl. 83 e del somalo S. S. cl. 98, che contestualmente venivano indagati dalla Polizia di Frontiera di Catania per uso di atto falso ai sensi dell’art. 489 del cp, essendo le carte di identità contraffatte non valide per l’espatrio. I due documenti falsi venivano sequestrati. Gli indagati, ultimati gli atti di rito, venivano immediatamente reimbarcati su un volo diretto a Malta.