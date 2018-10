Toni e parole in antitesi con la mission dell’organismo fondato nel 2008 con lo scopo “di esercitare - si legge - una costante azione di stimolo e nei confronti dell’opinione pubblica e nei confronti di tutte le autorità costituite affinché il problema dei delitti di estorsione e di usura”.È giusto parlare di dubbi, perché siamo ancora in fase di indagini. “A.SI.A” dovrebbe avere, quindi, uno scopo sociale. Dovrebbe essere uno dei baluardi contro il malaffare. Ma per Campo, come lui stesso attesta in una intercettazione, sarebbe invece un vero e proprio lavoro da cui trarre profitti per il proprio portafogli. E precisamente l’associazione avrebbe dovuto ricevere dalle vittime il 5% delle somme ricevute come risarcimento."Comunque stiamo attenti, questo per me è lavoro e tu lo sai - afferma Campo - che non voglio ricordare nulla ... ma nel caso noi dovessimo riuscire, veramente, ad avere quello che compete a te ... il 5% me lo riconosci…”. Il socio A.SI.A risponde: “Perché no!? Non sono stato sempre ……”. E ancora Campo: “Va beh! Ma io ... la percentuale già l'abbiamo detta... la sappiamo dall'inizio... io già lo so e mi batterò, perché il 5% sul valore degli immobili saranno soldi…”. E la vittima non fa un passo indietro: “Si, ma dico... io credo di non essere mai mancato ad un impegno…”. Campo allora quasi fosse un ordine dice: “ ... Firma!…”. Il socio quasi prende tempo: “Si, ma dico... io credo di non essere mai mancato ad un impegno... ““… il lavoro mio deve essere … soddisfatto…”. E ancora: “Per me è lavoro… non è… che per dire…”.“Il mio lavoro me lo ha pagato lei ? ah... io non me lo ricordo... “, dice Campo parlando con un socio. “che cosa ?..... “, chiede quasi incredula la vittima. E Campo incalza: “il mio lavoro... di questi 43.000,00 euro me lo ha pagato lei ? non mi ha dato niente…?”. E il socio ridendo ribatte "...come pagato ? la prossima volta io le domando la ricevuta... se lo è scordato che gli abbiamo fatto il regalo anche alla signora? “ E allora il presidente domanda: “che mi ha dato ?”. E la vittima risponde: “4.000.00 gli ho dato... dottor Campo !!!””“Ah! un poco di ossigeno (OMISSIS)... mi ha portato mille euro”, dice. E poi precisa: “Così i soldi della pensione non li tocchiamo lunedì ... “. Peccato però che quei fondi sarebbero dovute rimanere nelle casse dell’associazione e non nelle tasche della famiglia Campo.Anche perché troppi “paladini” dell’Antimafia ultimamente sono finiti nelle copertine dei quotidiani perché arrestati o indagati. Su questo punto arriva l’intervento di Fabio Cantarella, esponente de La Lega e assessore alla Sicurezza del Comune di Catania: “Oggi stesso parlerò con il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani che si trova qui in Sicilia per concordare con il ministro Salvini un’iniziativa per stroncare quest’antimafia di facciata che è servita solo per fare affari e costruire carriere”.