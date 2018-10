Paladini della legalità, almeno in apparenza. In realtà, secondo quanto emerge dalle indagini, gli arrestati avrebbero messo a punto un complesso sistema per appropriarsi di risorse ed eseguire vere e proprie estorsioni.e affidata al gruppo specializzato sui reati della pubblica amministrazione guidato da Fabio Regolo che, negli ultimi mesi, ha eseguito operazioni che hanno portato a processi lampo, visto il rilevante carico probatorio.In manette Salvo Campo, presidente dell’Associazione Siciliana Antiestorsione (A.SI.A.) con sede in Aci Castello (CT), "indagato per falso ideologico e peculato nonché per estorsione continuata realizzata nei confronti di alcune vittime di fatti di criminalità organizzata, le quali avevano richiesto accesso allo specifico fondo di solidarietà statale".Con il medesimo provvedimento cautelare è stato disposto anche il sequestro preventivo della somma di circa 37 mila euro, pari a fondi pubblici erogati dalla Regione Siciliana a favore dell’Associazione antiracket A.SI.A. e di cui l’arrestato si è illecitamente appropriato, utilizzandoli per fini esclusivamente personali.Tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Alle 11.00 conferenza stampa della Procura e dei finanzieri.