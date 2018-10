ci troviamo a fare i conti con un altro irreversibile abuso nei confronti di questo martoriato territorio, a neanche cinque chilometri dai precedenti: a Centuripe, conosciuta come la Stella d’Italia per la forma del suo centro urbano, su un’area di circa 300 ettari, equivalente a 500 campi di calcio, è stato presentato dalla OIKOS spa, colosso catanese nella gestione dei rifiuti, un “progetto per la realizzazione di una piattaforma per la trasformazione e valorizzazione dei rifiuti”, nuova denominazione politicamente accettabile da usare al posto di discarica. L’insano progetto prevede di raccogliere i rifiuti delle province limitrofe, con previsione di 1.000 tonnellate/giorno, ossia 360.000 tn/anno ed una movimentazione di 100 camion/giorno. Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico e un impianto di smaltimento finale per 2.800.000 metri cubi di rifiuti “non utilizzabili”, con vasche di raccolta percolato di 90.000 metri cubi, un affare di circa 40 milioni di euro all’anno, più grande della discarica in progetto a Roma.SiciliAntica già nel 2008 metteva in evidenza le ricchezze archeologiche e ambientali dell’area, come le tombe a tumulo di contrada Cuba e gli insediamenti preistorici e protostorici di Muglia Bassa e di Monte Pietraperciata, sulle quali la Soprintendenza avrebbe dovuto già da tempo apporre il vincolo, e che invece oggi si vorrebbe trasformare in pattumiera regionale. SiciliAntica si oppone fermamente alla realizzazione di una nuova discarica, vietata dalla legislazione eurounitaria e agli antipodi con le istanze ambientali e la sua tutela e non esiterà a percorrere tutte le strade anche legali per evitare che l’ennesimo scempio del territorio arricchisca i soliti noti e lasci desolazione e inquinamento in un territorio fino ad oggi incontaminato.sbandierate per ottenere il consenso politico, ma che invece mascherano un attacco irreversibile al territorio, alle sue potenzialità (che restano tali per l’ignavia di una classe politica ad altro interessata) e alla salute degli abitanti.Siamo consapevoli, come già verificato in occasione del progetto relativo a Monte Scalpello, che le massime autorità istituzionali, politiche e amministrative, plaudendo all’opportunità, rilasceranno prontamente tutti i visti, i nulla osta e le autorizzazioni, che alcuni organi di stampa inneggeranno al boom economico che tale iniziativa imprenditoriale provocherebbe, che centinaia di disoccupati si metteranno in fila presso le segreterie politiche e che persino alcuni ambientalisti sosterranno la validità del progetto; ma SiciliAntica, ora come allora, attuerà tutte le forme lecite di opposizione a quello che appare come l’ennesimo saccheggio ai danni della nostra amata Isola, bene collettivo ad uso privato".