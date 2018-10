CATANIA - Maltempo in arrivo anche nella Sicilia Orientale. Il fronte temporalesco che sta interessando al momento la parte occidentale dell'Isola si sta spostando e raggiungerà - secondo le previsioni meteo - la provincia etnea nel tardo pomeriggio di oggi. Condizioni meteo dunque in netto peggioramento: sono previsti forti venti, piogge intense, intensa attività elettrica e anche grandinate. Temperature in calo da stasera.