I militari, al comando del Luogotenente Giuseppe Amendolia, sono infatti stati impegnati in un servizio volto ad appurare il rispetto nei locali delle norme di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle nuove disposizioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche dopo la mezzanotte. Insieme a personale degli Uffici di igiene pubblica di Bronte e Adrano e del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Catania, tra la notte di sabato e le prime ore del mattino di domenica i carabinieri hanno controllato gli esercizi commerciali che lungo il corso principale e nelle vie adiacenti ospitano gran parte della vita notturna.per la violazione delle norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro, comminando pene pecuniarie per un importo complessivo di circa 20.000 euro per le infrazioni rilevate, quali le scarse condizioni igienico sanitarie presenti nei locali e la mancata esposizione delle obbligatorie tabelle indicanti i sintomi correlati ai diversi tassi alcolemici.