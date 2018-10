Argomenti del colloquio la grave crisi economico-finanziaria con relativa mancanza di liquidità del Comune, ma anche i temi della sicurezza dei cittadini e delle numerose vertenze di lavoro.

“Ho augurato buon lavoro al nuovo Prefetto Sammartino -ha detto il sindaco Pogliese- che anche grazie sua lunga esperienza e alla conoscenza diretta del nostro territorio, sono certo saprà dare un determinante contributo di mediazione e sostegno alla ripresa della nostra città, in un momento in cui si registrano pesanti difficoltà in diversi ambiti del tessuto produttivo nel territorio del capoluogo e della provincia etnea”.Il Prefetto, dal suo canto, ha evidenziato il significato di questa visita che -ha detto-:”vuole essere un omaggio ai cittadini catanesi e un segno di considerazione e vicinanza all’Amministrazione e agli Amministratori comunali, nella consapevolezza che le significative problematiche e criticità con le quali si confrontano quotidianamente possono essere affrontate solo attraverso un intenso impegno comune nell’ottica della leale collaborazione e del migliore spirito di cooperazione. Questo gesto di omaggio alla città di Catania –ha aggiunto il prefetto Sammartino- è stato virtualmente rivolto anche a tutti i cittadini e le Amministrazioni della p rovincia, enti locali che rappresentano la frontiera avanzata dello Stato nei confronti della cittadinanza, in un unico organismo pubblico che è all’esclusivo loro servizio”.