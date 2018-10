E tra i nomi inseriti in quel libro mastro ci sarebbe stato quello del meccanico di Nicolosi al centro del blitz scattato qualche settimana fa. Retata che ha portato all’arresto di quattro persone, Mazzaglia, Pappalardo, Mirko Pompeo Casesa e Angelina Puglisi (moglie di Mazzaglia e sorella di Pietro Puglisi, lo storico boss di Mascalucia).anche logistici e geografici, per localizzare l’esercente che sarebbe stato costretto a mettere sotto l’albero di natale un preciso regalo in contanti per il clan Santapaola-Ercolano.l’estorsione veniva curata da Pappalardo e il denaro lo riscuoteva e lo teneva lui stesso. Poi con la consegna della lista, questa estorsione è passata a Mazzaglia. Non so chi sia stato incaricato della riscossione - aggiunge-. Mazzaglia nel 2008 era detenuto ma comunque aveva delle estorsioni di sua pertinenza ed i cui importi gli pervenivano tramite il genero (Casesa, ndr) che, se non erro venne scarcerato nel 2008 o 2009, dopo essere stato detenuto per l’estorsione alla Mosema”. Gli stralci del verbale del pentito sono stati incrociati, nell’ordinanza firmata dalla Gip Maria Ivana Cardillo, con gli esiti investigativi della Squadra Mobile.Se i soldi non c’erano, ci sarebbe stata la possibilità di pagare in due tranche. Almeno dal 2009 al 2016. A presentarsi per la messa a posto sarebbe stato Aldo Pappalardo. Poi il meccanico si sarebbe rivolto ad uno dei suoi clienti, Mirko Casesa, genero di Mazzaglia, detto "Nino Caccagnu” coinvolto qualche mese fa nell’operazione dei carabinieri su un giro di estorsioni che aveva come vittime alcuni farmacisti di Mascalucia . Casesa, invece, è imputato nel processo Carthago 2 ed il suo curriculum criminale è ben corposo. Il boss, quindi, avrebbe risolto il problema del meccanico in cambio del regalo da mettere sotto l’albero nelle festività natalizie. Nella riscossione si sarebbero susseguiti Casesa e Angela Puglisi, moglie di Mazzaglia.davanti alla Gip, Casesa, Mazzaglia e Angela Puglisi, finita ai domiciliari, hanno chiarito la loro posizione e fornito alla giudice la loro versione sul fatto contestato. Pappalardo, anche lui ai domiciliari, ha scelto invece il silenzio. Sarà comunque il Tribunale del Riesame a valutare i ricorsi presentati dalla difesa.