Expandere Sicilia 2018: unico evento di rete per le imprese siciliane

potranno sviluppare tra loro appuntamenti b2b, partecipare a convegni tematici e a

tavoli tecnici trasversali, cogliere nuove opportunità di formazione e di collaborazione

su progetti di scambio e di lavoro: tutto questo sarà

, promosso dalla Compagnia delle Opere Sicilia

orientale e in programma per il prossimo

, nella sede del SAL -

Spazio Avanzamento Lavori (via Indaco, 23).

, spiega il

: “La nostra associazione si fonda essenzialmente

proprio sul

tra le imprese e tra professionisti e ognuno di loro nel

tempo si è ben reso conto di quanto e come le relazioni possano agevolare e velocizzare

i propri percorsi imprenditoriali, impedendo a ciascuno anche di commettere errori già

fatti da altri. Ma il valore della relazione può comprenderlo appunto solo

: ecco perché noi vogliamo lanciare una sfida agli imprenditori

siciliani, attraverso la partecipazione a questa giornata che ha dentro dei contenuti

importantissimi. Abbiamo

, affinché le imprese possano

confrontarsi in una dimensione almeno regionale. E abbiamo già stretto una serie di

accordi con altre

- istituzioni pubbliche e private, fondazioni e

istituti di credito - per dimostrare che la prima sinergia deve partire da tutti soggetti

operanti nella nostra società civile”.

i contenuti saranno concentrati su alcuni temi cruciali: il ruolo

delle risorse umane nella conduzione aziendale e l’importanza strategica del turismo nel

modello di sviluppo dell’Isola.

La giornata del 23 novembre, infatti, si aprirà con

, vero segreto di ogni impresa, così preziose

quanto difficili da recuperare, formare e fidelizzare: tre imprenditori siciliani offriranno

alla platea altrettante testimonianze su come hanno investito e trovato un modello

vincente.

sarà invece

, in cui

altri tre ospiti d’eccezione racconteranno la loro esperienza da pionieri del

cambiamento “non per proporre storie edulcorate o vincenti da incorniciare - come ci

tiene a sottolineare Scuderi - ma per entrare nella dimensione personale e umana di chi

ha dimostrato una particolare capacità di visione della nostra terra”: si tratta di

, fondatore di Farm Cultural Park, di

, patron di un noto network

della ristorazione, e di

, imprenditore del settore turismo e oggi

amministratore delegato dell’aeroporto di Catania.

oltre agli appuntamenti sia programmati che liberi nella

forma del

, alcuni temi trasversali saranno affrontati nei

: quattro tavole

rotonde, quattro momenti di lavoro orizzontale in cui tutti potranno presentarsi,

raccogliere proposte o chiedere un aiuto su una problematica in particolare. I temi

saranno la

delle imprese, la

, la

e

la gestione e lo sviluppo dei

, al fine di incentivare la comunità dei turisti e

quella sociale.

innanzitutto un’occasione di

conoscenza”, spiega il

:

“Conoscenza è una parola che racchiude in sé infinito sapere e possibilità illimitate di

creare innovazione e futuro: non a caso deriva dall’unione dei termini latini cum e

noscere, ovvero

, prima individuale e poi sociale. Sentiamo forte la responsabilità di creare

una

, di creare

per la nostra terra, per le imprese e

per il territorio in cui viviamo, continuando a rimboccarci le maniche. E per farlo

desideriamo metterci

e che tengono conto del bene

comune, favorendo - come il primo articolo del nostro stesso statuto recita - una

concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la

persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita.

Per questo Expandere ci

dà anche l’opportunità di

affinché ascoltino

ciò che di buono la stessa CdO sta facendo: abbiamo invitato il mondo politico ed

istituzionale e con esso vogliamo confrontarci entrando nel merito delle problematiche

che interessano i nostri imprenditori, per

e per individuare

possibili risposte al bisogno che di volta in volta emerge”.

, che