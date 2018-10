Per togliere quella massa di appena un centimetro è servita una piccola operazione. Fosse passato un altro anno, il tumore si sarebbe infiltrato e andato in metastasi. A breve toglierà i cerottini, intanto però ha dato una sbirciata al seno: “Appena un graffio, ho visto un piccolo sorriso” racconta. L’operazione è avvenuta appena venti giorni fa e oggi tira un sospiro di sollievo.chirurgo senologo in forza all’ospedale Garibaldi-Nesima, lotta dal 2006 affinché i protocolli per la diagnosi precoce dei tumori al seno siano sempre più diffusi anche tra le più giovani. È tutta una questione di tempo: prima il cancro è scovato e prima può essere reso inoffensivo. Perché si vince, anche giocando d’anticipo. Con l’autopalpazione una volta al mese dai 25 anni in su nei giorni successivi al ciclo e una visita senologica con ecografia mammaria o una mammografia annuale superati i 40 (35 se c’è familiarità). Insomma, piccoli gesti che salvano la vita e che talvolta possono evitare una mastectomia o la perdita dei capelli a seguito della chemioterapia. Tappe sgradevoli che investono inevitabilmente le donne nella loro femminilità.è tra le più basse in Italia; dall’altra però il tasso di mortalità è tra i più alti. Una forbice anomala che rischia di allargarsi sempre più, appunto perché la crescita dei casi di tumore al seno è da addebitare anche ai contesti di benessere, ai fattori inquinanti tipici delle società avanzate, all’alto consumo di carni trattate con estrogeni e antibiotici. Ma anche al minor numero di gravidanze rispetto al passato, meno allattamento al seno e mamme che giungono alla prima gravidanza in età sempre più avanzata. Una malattia che colpisce due donne su dieci; rapporto che diventa ancora più pesanti nei contesti di familiarità. Numeri inquietanti che oltre all’approccio medico necessitano di una iniziativa culturale chiamata a sconfiggere le fobie di chi evita controlli ed esami preventivi. “La verità è che le donne hanno paura di saper di essere malate, oggi però di tumore al seno si guarisce e la migliore delle medicine è la diagnosi precoce”, insiste Sara Pettinato. Che la dottoressa, attualmente sia scesa in politica e sia esponente di Palazzo degli Elefanti, c’entra ben poco con il suo appello.– racconta Linda – “Perché ritenevo che analizzarsi senza un valido motivo fosse come andare a cercare la malattia”. Poi però accade che la sorella gemella ha un cancro, così si controlla e scopre di avere anche lei un problema, uno di quelli che i medici ritengono dei più importanti: non c’è tempo da perdere, si deve sottoporre immediatamente alla mastectomia. “Era un momento strafelice della mia vita, mia figlia si stava sposando. Quella diagnosi fu per me la distruzione totale, ho vissuto una solitudine incredibile”. Poi però la sua vicenda ha un esito inatteso, l’esito istologico non è poi così drammatico. Dopo l’operazione, non c’è stato bisogno neanche della chemio, mentre la differenza di volume tra i due seni si nota appena. Il rapporto tra medico e paziente dà i suoi frutti. In mezzo tanta fede. Sì, perché Linda crede, crede tantissimo: una fede contagiosa.Donne che oggi hanno una consapevolezza di sé e del mondo differente. Quando s’incontrano l’empatia è palpabile. Raccontano e raccontano la loro esperienza, senza filtri. Talvolta gli occhi diventano lucidi, ma sereni. La malattia ha permesso loro di comprendere qualcosa in più della vita. Alessia dice di essere una “donna razionale, che ha bisogno di mettere ordine a quanto le è accaduto”. La diagnosi di tumore le è arrivata mentre stava “ancora rialzando la china” per la morte di papà Raffaele, andato via per un cancro ai polmoni. “Non sono una donna di fede – dice – ma mi sono sempre sentita guardata, tutelata”. Una serie di casualità, infatti l’ha accompagnata in questo percorso. Coincidenze “angeliche”. In questa C’entra il nome del padre, ma anche la data dell’operazione, fissata in prima battuta lungo la ricorrenza dell’arcangelo Raffaele., conduttrice de Le Iene colpita da una neoplasia al cervello, sul tumore come “dono” ha scatenato un linciaggio. Alessia però la difende: “Non hanno capito cosa volesse dire – afferma – anche per me il tumore è stato un dono. Dopo la diagnosi ho subito razionalizzato che in qualche modo mi avrebbe migliorato la vita, è stato come se qualcosa o qualcuno mi stesse segnalando che nella mia vita stessi perdendo qualcosa d’importante. L’evento malattia è inevitabile che ti conduca a riflettere sul tuo percorso individuale, mi ha portato a chiedermi se stessi sbagliando qualcosa. Il tumore mi ha permesso di dare il giusto valore ai miei affetti, alla mia famiglia. È stata una scossa”.“Non possiamo benedire il tumore. No, non possiamo farlo. Sinceramente me lo sarei risparmiato – premette – La malattia può però farci comprendere che ognuno di noi ha la capacità di poter convertire il male in un bene. Nonostante fossi già credente, mi ha dato la possibilità di approfondire la mia fede e di comprendere una verità. Mi sono chiesta perché proprio a me? Poi ho capito che Dio non regola il mondo, ma è colui che ci protegge da esso”. Insomma, una riflessione pregnante. Teologia sul campo, teologia sulla propria pelle. Un moto che – a dirla tutta – non lascia indifferente neanche il medico. Forse non dovrebbe farlo, ma anche la Pettinato ha le lacrime agli occhi. Si scusa. Ma non c’è niente di cui vergognarsi.