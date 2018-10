per presunte irregolarità nell'iscrizione del cronista all'elenco pubblicisti dell'Ordine del Piemonte. Lo rende noto l'avvocato Antonio Fiumefreddo, ex presidente di Riscossione Sicilia, che aveva presentato una denuncia e che è parte lesa nel procedimento. Nell'atto di citazione, firmato dal Pm Francesca Lombardi, si contesta a De Luca, nel 2015, di "dichiarare falsamente di essere residente in Roburent" e a Agen di "averlo autorizzato a usure gratuitamente l'immobile di sua proprietà" per "agevolarne il trasferimento di residenza". A De Luca, inoltre, la Procura di Cuneo contesta di "avere dichiarato falsamente di non avere riportato condanne penali, rilasciando dichiarazioni non corrispondenti ai dati emergenti dal certificato del casellario giudiziario"."Ho presentato una denuncia - afferma Fiumefreddo in una nota - dopo l'ennesimo indegno attacco rivolto alla mia persona e al mio impegno. Esprimo soddisfazione per il lavoro dei magistrati, che hanno ben identificato soggetti e comportamenti precisi, individuandomi come persona offesa perché il danno che ho subito è grave".