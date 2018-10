Folta la platea dei partecipanti, folto il pubblico presente, e nella sala anche i quindici candidati della lista che si sono presentati in ordine rigorosamente alfabetico: Marco Barbanti, Santo Bonanno, Riccardo Castorina, Francesca Catalano, Gesualdo Cultrona, Salvatore Curatolo, Giovanni Francesco Di Fede, Sebastiano Ferlito, Federica Filosco, Antonino Gurgone, Salvatore Iannuzzi, Giuseppe Liberti, Diego Piazza, Alfio Saggio e Giovanni Scornavacca. Presenti anche i due candidati revisori Giacomo Doria e Nicolò Sofia, nonché il candidato revisore supplente Angelo Milazzo.attraversa da qualche tempo è noto a tutti. Le polemiche, il commissariamento deciso dal ministro Giulia Grillo, i veleni, la mancanza di decisioni determinanti per ridare slancio e competitività alla categoria dei medici di Catania e provincia, incertezze. Tutto questo negli ultimi tempi, dopo le dimissioni del presidente Massimo Buscema, ha contribuito a creare instabilità, insofferenza e soprattutto ad offrire ai cittadini un’immagine non proprio esaltante della categoria. Le imminenti elezioni dovranno servire anche a ridare lustro alla categoria dei medici, in poche parole a ristabilire l’ordine.deontologia, contenzioso medico-legale e tutela degli associati, qualità e sicurezza delle cure mediche, formazione, integrazione territorio-città, sicurezza e tutela fisica nell’ambiente di lavoro, accesso alle facoltà universitarie, borse di specializzazione, programmazione e sostituzione del personale, rapporti con le associazioni cittadine, tutela ambientale, campagne di screening, vaccinazioni, medicina dell’accoglienza e abusivvismo medico.Tutti punti qualificanti di un programma ricco e sostenibile sul quale i candidati della lista “Ordiniamoci” nel corso della presentazione di ieri sera hanno promesso il massimo impegno.i giovani medici, l’università, i medici di famiglia e i pediatri, l’ospedalità, pubblica e privata. Insomma presenti in Ordiniamoci tutte le anime della categoria.Nel corso dell’incontro questi temi sono stati in particolare sottolineati da Francesca Catalano, soffermatasi sui rapporti fra associazioni e cittadini, da Federica Filosco, ruolo degli specializzandi, Gesualdo Cultrona, appropriatezza prescrittiva e rapporti fra ospedali e territorio, e Giuseppe Liberti, medicina dell’accoglienza. Le conclusioni dell’incontro sono state tratte da Diego Piazza che ha ribadito quanto importanti siano queste elezioni per il rilancio dell’intera categoria medicale.