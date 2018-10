I punti focali riguardano temi quali l’educazione ambientale, il rispetto e la conoscenza del territorio mediante progetti educativi ad hoc in grado di coinvolgere gli studenti, stimolandone la curiosità e contribuendo a una sana coscienza ambientale.che vede accostare alla realtà il mondo del modellismo dinamico con simulazioni che hanno lo scopo di rendere più chiara e fruibile ai più piccoli l’attività del Corpo Forestale.Entrambe le giornate sono state aperte con l’intervento del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Biagia Avellina che, dopo aver dato il benvenuto al personale del Distaccamento Forestale di Bronte ha illustrato il percorso di educazione ambientale iniziato dagli alunni. Il comandante, Isp. Sup. Antonino Ruffino, e l’Isp. Sup. Piero Mirenda hanno illustrato, con l’ausilio di video e slides, il territorio etneo, la sua flora e la sua fauna ponendo maggiormente l’accento sull’importanza di non abbandonare rifiuti e su una delle piaghe che attanagliano la Sicilia: gli incendi.Un percorso didattico fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale, il cui assessore - con delega all’istruzione ed all’ambiente – Gabriella Giangreco ne sottolinea l’importanza per le nuove generazioni.