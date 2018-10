E quindi ‘marcare” il quartiere e far comprendere chi comanda. Fino a qualche anno fa era l’estorsione a delimitare i confini di forza di un’organizzazione criminale a Catania, oggi invece sono le zone di spaccio. E da questa consapevolezza investigativa sono partite diverse indagini che hanno permesso di infliggere un duro colpo alle cosche catanesi, sia a livello economico che di “sovranità” mafiosa. Ed è su questa direttrice che si sono mosse alcune tra le più delicate operazioni della Squadra Mobile di Catania, diretta da Antonio Salvago, che hanno portato a sventrare intere cosche criminali. Alcune riducendole al lumicino. Ma basta una scarcerazione per rimettere in moto un vortice criminale, nuovamente da monitorare e fermare. Brillanti risultati, nel contrasto del traffico di droga, li hanno registrati anche Guardia di Finanza e Carabinieri.Non servono statistiche, basta guardare i quantitativi sequestrati nel corso delle varie operazioni. La droga è affare che attrae tutti i clan etnei: Santapaola, Mazzei, Cappello e Cursoti-Milanesi. Questi ultimi sono stati protagonisti di qualche tribolazione, fortunatamente arginata in tempo.Ma in questa fetta di città anche i Cappello hanno creato fortini criminali. Negli ultimi mesi al posto delle storiche contrapposizioni, si stavano plasmando accordi se non addirittura fusioni. Ma con l’arresto di Rosario Pitarà, Saretto U furasteri, per omicidio, e la scarcerazione di Carmelo Di Stefano, fratello di Ciccio, le cose in quel rione potrebbero cambiare.. Nitto, il padrino di Catania, qui ci ha abitato e vissuto. Poi ha deciso di andare in collina, ma per chi abita tra queste viuzze è come se il boss non se ne fosse mai andato. Un quartiere diviso tra chi vuole imitarlo e tra chi invece vuole uccidere anche il suo ricordo. Ma torniamo al presente. I giovani boss dello spaccio, anzi i “mocciosi” della mala, negli ultimi anni hanno trovato spazio e hanno scalato i vertici delle cosche.zona al confine con Misterbianco, quando si parla di traffico di droga si pensa immediatamente a Marco Battaglia, legato ai Santapaola di Picanello, da poco finito in carcere dopo una condanna a 30 anni. Da via Ustica a via Capo Passero c'è stato sempre l'eco di quello che è definito dai collaboratori di giustizia il più importante e potente trafficante di cocaina.quartiere a sud della città con i suoi grattacieli e le sue strade enormi, una delle roccaforti dello spaccio è una sorta di terrazza che si affaccia sull’ex palazzo di cemento ora in via di riqualificazione. Qui fino a pochi anni fa si contendevano il monopolio della droga gli Arena e i Nizza.