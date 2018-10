Le profonde ferite lasciate dai fiumi di acqua e fango però sono ancora ben visibili lungo le strade, come lo sono i cumuli di mobili ed effetti personali di chi, in quella terribile notte ha perso tutto o quasi. Sono sei le famiglie sfollate a Scordia e senza sosta in molte abitazioni e in molte proprietà private si lavora giorno e notte senza sosta nel tentativo di riportare il tutto alla normalità. Scordia è la città del calatino maggiormente colpita e nella quale i danni sono molto più evidenti che in altre zone. La città, che da anni attende un serio programma di lavori pubblici e di consolidamento ma che soffre la sua condizione di comune in dissesto finanziario, è lo specchio di un intero territorio dove un evento seppur straordinario e calamitoso ha messo, in un sol colpo, in ginocchio ogni ramo produttivo del tessuto economico, già a dura prova a causa dell’ormai endemica crisi che attanaglia il Sud Italia. Una corsa, quella di oggi del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, fra le provinciali che collegano Ramacca, Palagonia, Mineo e Scordia. In quest’ultima città del calatino l’Amministrazione ha invitato il Ministro ad un tavolo tecnico per renderlo edotto circa i danni subiti dal centro abitato, dalle arterie stradali e dai terreni agricoli che ricadono nel popoloso comune della provincia di Catania. Tavolo tecnico allargato anche ad alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle ed alcuni curiosi, parzialmente blindato però agli organi di stampa. Il Ministro Di Maio ai microfoni si mostra ottimista. Al prossimo Consiglio dei Ministri si dice certo verrà dichiarato lo Stato di Emergenza e lo Stato di Calamità Naturale e dopo la stima dei danni, gli stanziamenti e anche i risarcimenti per i privati cittadini potrebbero giungere già entro Dicembre. Di Maio, uscito dal tavolo tecnico alla presenza del Sindaco Franco Barchitta, ha salutato un gruppo di cittadini rimarcando le rassicurazioni in merito all’intenzione del Governo di affrontare la questione nei modi più opportuni. “Questo territorio continuerà a produrre e nessuno si metta in testa di tagliar fuori dal mercato internazionale i prodotti di questo territorio”. Mercati internazionali dove i prodotti di Scordia sono una risibilissima percentuale ma tanto è bastato perché i sostenitori lo acclamassero a gran voce.quello che è successo è figlio di abbandono e di degrado, ce la metteremo tutta”. Fra le richieste emerse a margine del tavolo tecnico, quella singolare nella sua spontaneità dell’Onorevole del M5S Eugenio Saitta che nell’affrontare lo spinoso argomento dei rischi connessi all’occupazione nel settore agricolo a causa dell’alluvione ha auspicato che i braccianti riescano in qualche modo a completare le giornate lavorative utili per ottenere il sussidio di disoccupazione.