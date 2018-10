Terremoto e alluvione, il giorno del sopralluogo di Di Maio nel Catanese

Il ministro dello Sviluppo economico è alle pendici dell'Etnea per verificare i danni provocati dal terremoto del 6 ottobre e dall'alluvione delle scorsa settimana. Prima tappa Paternò, dove ha incontrato il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Alla scuola “Guglielmo Marconi” di BIancavilla, scuola pesantemente colpita dal sisma, ha incontrato il sindaco Antonio Bonanno, il sindaco della città metropolitana, Salvo Pogliese e il deputato regionale Giancarlo Cancellieri. "Nella legge di bilancio ci sono 5 miliardi per gli investimenti, tra cui anche quelli che riguardano le ristrutturazioni antisismiche. I soldi ci sono e, come ho promesso ai sindaci quando ci siamo visti a Roma, non e' una questione di fondi, ma di quantificare per bene tutti i danni e metterci al lavoro per risarcire quelle che sono le amministrazioni che sono state colpite dal sisma"., vanno fatti a partire dalla "messa a norma degli edifici, in modo tale che i terremoti non danneggino piu' soprattutto quelli pubblici e le scuole dei nostri figli". Anche sull'edilizia privata, ha detto Di Maio, "bisogna fare una stima dettagliata". "Lavoreremo giorno e notte - ha detto - questo lo assicuro a tutti i cittadini, per ritornare alla normalita'". "Siamo qui per far visita ai sindaci e ai cittadini dei comuni colpiti dai terremoti e dall'alluvione degli scorsi giorni - ha spiegato Di Maio - i tempi devono essere veloci". Il vicepremier ha "ringraziato la presenza della protezione civile nazionale", col capo dipartimento Angelo Borrelli. "Questi sono giorni - ha osservato - in cui quantificheremo in modo dettagliato i danni ed e' chiaro che si parte da scuole ed edifici fondamentali per la comunita'. Si portano avanti tutte quelle iniziative che servono a risarcire, ricostruire e ridare agibilità agli edifici". “Accogliamo la disponibilità del governo nazionale e del vicepremier, così come c’era già stato prospettato nella visita a Palazzo Chigi di lunedì scorso - spiega il primo cittadino di Biancavilla, Antonio Bonanno -. Non c’è un solo istante da perdere. I nostri figli devono tornare alla regolarità il prima possibile”."Noi andiamo avanti e ci facciamo scivolare addosso tutti questi 'moniti' che arrivano da Istituzioni che in passato hanno approvato il peggio del peggio. Hanno detto sì alle peggiori nefandezze di questo Paese come il Jobs Act, la legge Fornero e i soldi alle banche. Noi diamo sostegno alle banche, ma non ci mettiamo un euro degli italiani", ha detto il vicepremier incontrando la stampa."Standard and Poor's non ci ha declassati. Siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c'è, stamattina tutti dicono che ci ha 'mazzolati'. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo Governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota 100 per mandare in pensione le persone". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Paternò all'inizio di una serie di sopralluoghi, con il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli, nelle aree del Catanese, del Siracusano e dell'Ennese colpite dal sisma del 6 ottobre e dall'alluvione della settimana scorsa."Io non ho litigato con Draghi. Ho solo espresso un parere, come lui esprime i suoi. E credo che questo sia un Paese libero in cui tutti possiamo esprimere la nostra opinione". Fratture nel movimento? "Sono sei anni che dicono che ci sono fratture all'interno del Movimento 5 Stelle e che mi vogliono fare fuori, ma alla fine queste leggende metropolitane si infrangono sempre contro i fatti e i fatti sono che questo governo va avanti e ha portato già a casa dei provvedimenti importantissimi che erano nel programma del M5s e nel contratto di governo"."Abbiamo tagliato i vitalizi alla Camera, stiamo per tagliare le pensioni d'oro, abbiamo abolito la pubblicita' sul gioco d'azzardo e finalmente abbiamo fatto una legge sulle delocalizzazioni in modo tale che chi decide di andare all' estero non se ne puo' andare con i macchinari e le aziende devono portare penali che non gli conviene piu' pagare". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei cornisti a Paterno', nel catanese. "Stiamo smantellando il Jobs Act - aggiunge - e la parte che aboliva gli ammortizzatori sociali. Ieri a Termini Imerese abbiamo salvato, secondo me, la vita di diverse famiglie che stavano fuori dagli ammortizzatori sociali. Stiamo facendo un sacco di cose, poi e' logico che i giornali tendono a metterci gli uni contro gli altri"."Sovranità è una parola che è all'interno della nostra Costituzione. Non è una brutta parola. Tutti sono preoccupati del fatto che all'interno di questo Governo qualcuno voglia riaffermare la sovranità di un Paese come l'Italia. Ma è proprio perché avevano ed hanno dimenticato la Costituzione in tutti questi anni che oggi siamo ridotti così". Ha detto ancora Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti a Paternò. "Non ci sono più soldi - ha aggiunto - per gli investimenti nella sanità, nella scuola e nei servizi. Quindi sovranità è una bella parola che significa che appartiene al popolo. Anche a chi si spaventa della parola popolo, populismo, ricordate la Costituzione".