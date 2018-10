In particolare, un militare, ieri pomeriggio, terminato il turno di servizio, stava percorrendo in auto la via Carmelo Rosano, strada che collega i quartieri di San Giorgio e Nesima, quando ha sorpreso ed ammanettato i due malviventi mentre erano intenti ad asportare oltre 200 mt di cavi elettrici (dai quali sarebbe stato estratto del prezioso rame) della pubblica illuminazione. La refurtiva, del valore di circa 7.000 euro, è stata restituita all’ente preposto all’erogazione del servizio, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Stazione.