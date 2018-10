I poliziotti della Sezione Criminalità Organizzata e del Commissario di Adrano hanno arrestato il 28enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catania. Santangelo deve espiare una pena di cinque anni, un mese e 5 giorni di reclusione per associazione mafiosa.In quel periodo Biancavila era teatro di una cruenta faida mafiosa. Una scia di sangue iniziata nel 2010 con l'omicidio del capo clan Giuseppe Mazzaglia, crivellato in pieno giorno, e poi con i tre morti ammazzati nel giro di tre mesi tra la fine del 2013 e il 2014: in ordine il boss Alfredo Maglia, Agatino Bivona e poi Nicola Gioco. Il blitz permise di fermare un gruppo di fuoco pronto ad uccidere. Uno degli indagati fu bloccato con la pistola con il colpo in canna pronto a sparare e ammazzare. Pochi giorni dopo i sette fermi il Gip emise un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di dodici persone ritenuto il braccio armato della cosca Toscano-Mazzaglia-Tomasello di Biancavilla.