Sono finiti in manette Alessio Viscuso, 28 anni, "destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 24.10.2018, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di un anno, 6 mesi e 13 giorni di reclusione per il reato di rapina". E' accusata di furto aggravato Rosaria Ventaloro, (cl.1981), pregiudicata, "destinataria di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione, emesso in data 24.10.2018, dalla Procura Generale della Repubblica di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di 4 mesi e 19 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato. Arrestato anche Andrea Alonzo, (cl.1992), pregiudicato, "destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 24.10.2018, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Enna – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di 1 anno, 2 mesi e 17 giorni di reclusione per il reato di furto aggravato". Destinatario dei provvedimenti anche Antonio Platania, cl.1982), pregiudicato, "destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso in data 26.10.2018, dalla Procura della Repubblica il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di 1 anno, 11 mesi di reclusione per il reato di evasione". In carcere anche Carmelo Rapisarda , (cl.1975), pregiudicato, "destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 16.10.2018, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di 2 anni di reclusione per il reato di omicidio colposo". Infine arrestato Souleymane Camare, (cl.1997), "destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 25.10.2018, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di un anno, 9 mesi e 28 giorni di reclusione per reati in materia di immigrazione clandestina".