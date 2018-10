Lo afferma, in una nota, Urania Papatheu, senatrice di Forza Italia. "La situazione e' assai grave - continua - ed e' bene che l'esecutivo se ne faccia carico. Salvini e Di Maio diano prova di attenzione alla Sicilia anche in tempi e modi diversi dalla campagne elettorale". La senatrice di Fi lancia "un appello a tutti i colleghi parlamentari siciliani e in particolar modo della Sicilia orientale: facciamo massa critica, uniamo le forze per salvare Catania, lavoriamo in Parlamento e anche fuori - conclude l'esponente azzurra - per indurre l'esecutivo non abbandonare la nostra citta'".