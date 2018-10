Sì, è proprio il dolce panino il simbolo scelto, oramai da sette anni dalla “Virgilio”, di uno dei sentimenti umani che più tocca il cuore e l’anima di ogni uomo e a cui vengono educati gli alunni virgiliani. È il simbolo che, dice la Dirigente scolastica, dott.ssa Angela Maria Santangelo “… Racconta il senso profondo dell’accoglienza. Il gesto della condivisione del pane e quindi del cibo, con tutta la comunità educante sottolinea il senso profondo del nostro stare insieme, l’orizzonte che mi piace guardare tutte le mattine, quando oltrepasso il cancello di ingresso. Faccio mia una frase di Douglas Pagels che, a mio parere coglie l’essenza della nostra manifestazione: Un amico è la cosa migliore che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.”che ha visto tutti i ragazzi, nella settimana precedente, impegnati in attività didattiche atte a sviluppare il pensiero computazionale.Così, in una mattinata di sole, hanno festeggiato l’amicizia i quasi 900 alunni e i loro docenti, insieme a tutto il personale. L’inno nazionale ha dato il via alla manifestazione a cui è seguita l’esecuzione dell’inno europeo. I ragazzi, schierati davanti all’ingresso della scuola, mano sul cuore, hanno cantato gli inni. I rappresentanti delle 36 classi hanno letto la loro lettera/riflessione sull’amicizia che hanno affidato al cielo, in una giocosa danza di palloncini colorati. Si sono quindi cimentati in una performance coreutica sulle note di un brano famoso dei Queen e poi, insieme hanno consumato nel cortile della scuola il loro dolce panino dell’amicizia.