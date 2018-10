, sembra aver già pesanti ripercussioni sulla gestione della città. A Palazzo degli Elefanti non c'è più un euro, come ha evidenziato il sindaco Pogliese nell'accorato appello al governo nazionale, e a rischio c'è la tenuta di un'intera città. Che già soffre l'assenza di liquidità, ma che rischia molto ma molto di più. Un rischio che in realtà è già in atto, come conferma l'assessore al Welfare, Giuseppe Lombardo. "I problemi sono già attuali - afferma, riferendosi in particolare al fatto che, dal primo novembre, gli asili nido potrebbero non aprire, lasciando a casa decine di bambini.e l'assessore in particolare, hanno in parte pagato, facendo sforzi non indifferenti e riuscendo a liquidare tre delle sei mensilità arretrate. "Mi ritrovo in una condizione paradossale - continua - dal momento che siamo riusciti a pagare alla cooperativa il Glicine tre delle sei mensilità che attendevano, nel giro di 45 giorni. Eppure - stamani (ieri per chi legge ndr), ho ricevuto una lettera della cooperativa nella quale si annuncia che, a causa del mancato pagamento delle altre mensilità, non sarà possibile portare avanti il servizio". L'assessore parla di atteggiamento "che sa di sciacallaggio - incalza - dato che noi in poco tempo abbiamo sbloccati pagamenti attesi da mesi e che chiudere le strutture piene e frequentate, sarebbe un grave danno per le famiglie coinvolte, innanzi tutto".ma la questione resta. "Secondo me - continua Lombardo - si gioca a far leva sulle condizioni difficoltà del Comune, ma noi aspettiamo una risposta dal governo, senza la quale saremo noi e non avere risposte da dare. Mi associo dunque all'appello del sindaco - prosegue - non siamo nelle condizioni di programmare, e nel settore di servizi sociali senza la programmazione non si può fare nulla. Non si può evitare il dissesto solo con espedienti normativi astratti - tuona: occorre liquidità se no è una presa in giro che non ci porta a nulla"."Ne può aspettare il pagamento dei tributi per onorare gli impegni nei confronti dei fornitori - prosegue Lombardo - delle cooperative, dei lavoratori, degli utenti". Una situazione tragica, che andrà a peggiorare senza il sostegno del Governo. Dopo gli asili nido toccherà agli altri delicatissimi settori del Welfare, sui quali l'assenza di liquidità provocherà intoppi, e Lombardo non lo nasconde "L'assenza di liquidità cadrà a cascata su tutti i servizi, a cominciare da quelli verso i disabili, degli anziani, dei minori che hanno provvedimenti del tribunale". Insomma, tutto il comparto avrà delle gravissime ripercussioni che chiaramente metteranno fine alla pace sociale della città di Catania.altro settore che soffre moltissimo e che, in assenza di denaro., potrebbe portare gravi conseguenze. Come la mancata raccolta della spazzatura o l'impossibilità di pagare i costi di discarica. "Abbiamo difficoltà a pagare gli operatori ecologici - conferma l'assessore all'Ambiente Cantarella - che vantano oltretutto mezzo mese dalla vecchia ditta da cui aspettano anche tredicesima, la quattordicesima e le ferie. Oggi avranno un'assemblea per scongiurare lo sciopero, ma il rischio è che si fermino e che non svolgano il servizio"., e che Palazzo potrebbe non poter coprire già dal mese prossimo. "Senza i soldi non si potrà pagare neanche il servizio di discarica - continua Cantarella - che costa un milione e mezzo al mese". Il rischio reale è che ii rifiuti strada e che la bomba igienico sanitaria pronta a scoppiare, deflagri. Senza contare l'impossibilità di percepire il salario per migliaia di padri di famiglia, uno degli aspetti che rischia di portare la situazione ai limiti del sostenibile.