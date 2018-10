L'operazione portò all'arresto di tre persone: Giuseppe Viglianesi, Gaetano Tomasino e Francesco Rizzo. Con due condanne con il rito abbreviato e un patteggiamento si è concluso il processo che si è celebrato davanti alla giudice Maria Pia Urso, terza sezione penale del Tribunale Monocratico di Catania. Due anni e sei mesi la pena inflitta a Viglianisi, difeso dall'avvocato Angelo Cassone, e Tomasino, difeso dall'avvocato Alessandro Lapertosa. Patteggiamento a 3 anni e 10 mesi per Rizzo, difeso dall'avvocato Salvo Ganci.Tante le coltivazioni di marijuana che sono state sequestrate in questi ultimi mesi in questa area agricola: piantagioni che servono ad abbassare i costi di acquisto dello stupefacente da "piazzare" nel mercato nero della droga .