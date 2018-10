Stamani, convocato dal presidente Santi Bosco, si è presentato l'attuale liquidatore, Francesco Marano, nominato nel 2014 nel corso della sindacatura di Enzo Bianco, per spiegare come mai, negli ultimi anni, l'azienda partecipata dal Comune di Catania e, in quota parte, da alcune aziende partecipare sempre di Palazzo degli elefanti, la società abbia perso 860 mila euro, 700 negli ultimi 3 anni da aggiungersi a quelli che erano in cassa. "Investiacatania - ha esordito il consigliere Bosco - nei primi anni aveva un attivo e, nel corso degli anni, il patrimonio si è assottigliato. Nel 2015 già c'era negativo di 300 mila, nel 2017 si è arrivati a 700 mila euro. Bisogna chiarire alcune cose - ha aggiunto - bisogna chiarire come si sia arrivati a questa situazione"., per quanto in liquidazione e senza dipendenti, ha continuato a perdere. "Nel 2011 l'azienda è stata messa in liquidazione nonostante svolgesse due attività - ha spiegato l'ex consulente del sindaco Bianco. La prima riguarda i lavori per la rimessa dell'Amt a Pantano d'Arci, realizzati con fondi di Investiacatania per 3.944.000 euro, che andavano eseguiti entro aprile 2014. Il cronoprogramma non è stato rispettato e questo è uno degli elementi per il quale l'azienda è ancora esistente, e ha ancora costi di gestione, che non sono stati considerati".dei progetti finanziati dal ministero del lavoro. "Dieci anni fa - ha continuato Marano - per garantire questo programma, il ministero ha stipulato due polizze fideiussorie di 4.908.000 euro. Le spese bancarie di queste polizze, 85 mila euro l'anno, sono la voce che pesa sul bilancio".e dalla polizia giudiziaria, e all'apertura del fascicolo in procura, sarebbero state scoperte alcune anomalie che permetterebbero alla società di liberarsi delle fideiussione, azzerando alcuni finanziamenti. "C'è un processo tutt'ora in corso - ha proseguito - per cui ci siamo costituiti parte civile e la società ha iniziato a revocare sette finanziamenti a sette società diversi. Oggi possiamo rivalerci su queste società e solo adesso possiamo bloccare le spese fideiussorie". E ancora: "La Procura ha rinviato a giudizio i rappresentanti legali delle società beneficiarie dei contributi che hanno effettuato le irregolarità - ha aggiunto. Tali irregolarità hanno determinato per Investiacatania l’impossibilità di svincolare le dette polizze fideiussorie e di incassare il credito vantato verso il Ministero del Lavoro per le somme anticipate dalla Società".che, dopo aver incalzato Marano su alcune questioni, rimandando però la discussione a quando le carte saranno analizzate. "Al di là delle spese, che verificheremo - ha precisato il presidente Bosco - ci chiediamo come si sia arrivati a 700 mila euro di buco. Con un socio unico che è il Comune. La commissione adesso farà un accesso agli atti, non soltanto per gli anni 2013-2018, ma a partire dal 2011, cioè da quando la società è stata messa in liquidazione. Sarà opportuno andare a rivedere soprattutto i compensi di chi ha gestito la società e le regole precedenti anche al 2011""Non mi sento pienamente soddisfatto, in quanto rimangono molte zone d'ombra. Ognuno difende il proprio operato, ma restano i fatti, che c'è stata una perdita ogni anno che non è stata comunicata in modo specifico al Comune di Catania, secondo me obbligatorio per legge, ma comunque, inopportune. Ci stiamo accorgendo di come in passato, non voglio soffermarmi su amministrazioni in particolari - ha sottolineato - si sia proceduto a fare scelte 'allegre' che hanno contribuito a determinare la difficile situazione economica del Comune".un piano per ripianare il debito della partecipata, cosa che sta facendo insieme all'assessore al Bilancio e alle Partecipate, Roberto Bonaccorsi, è certo di quello che ha fatto. "Stiamo valutando insieme all'amministrazione e all'assessore, come ripianare la passività: ci sono le possibilità, abbiamo 1.600.000 euro di crediti nei confronti del ministero del lavoro. Il consiglio comunale ha giustamente svolto la sua azione - ha ribadito - io ho portato i numeri di questa società. Non c'è mai stata - ha concluso - alcuna spesa non opportuna e non necessaria"