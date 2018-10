in servizio al Dipartimento autonomie locali della Regione Sicilia, nominato in sostituzione del Consiglio comunale sciolto con un decreto dal Presidente della Regione nei giorni scorsi a causa della mancata approvazione del conto consuntivo 2016. "Accolgo con favore questo importante e stimolante incarico - ha detto Messina - consapevole del compito che mi è stato assegnato, che spero di espletare al meglio. Ringrazio a tal proposito per la fiducia accordatami il presidente della Regione Nello Musumeci e l'assessore regionale delle Autonomie Locali Bernadette Grasso". "L'auspicio - ha concluso - è quello di espletare al meglio le mie funzioni in sinergia con il sindaco e l'amministrazione comunale, nell'esclusivo interesse dell'ente e della città".