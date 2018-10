il 27enne russo Nikita Gromokov. Era stato arrestato il 17 giugno dello scorso anno per aver aggredito ad Acireale (CATANIA) un 61enne incontrato per caso, Angelo Leonardi, poi morto per infarto in ospedale due ore dopo il pestaggio. Il giovane e' stato arrestato in Piazza Rosolino Pilo, a CATANIA, mentre stava per raggiungere la casa della fidanzata, dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale. E' stato sottoposto agli arresti domiciliari.