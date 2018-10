Sono queste le parole dell’assessore ai servizi sociali al comune di Catania, Giuseppe Lombardo, all’indomani dello sgombero degli ultimi nuclei familiari in stato di emergenza abitativa dai b&b etnei. Gli ultimi quattro nuclei familiari, alloggiati al San Demetrio in via Etnea 55, sono stati sgomberati. Sul posto sono intervenuti, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, la Polizia in assetto antisommossa e la Digos, i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Tranne qualche resistenza iniziale lo sgombero degli appartamenti del b&b è avvenuto senza nessun incidente.è anche vero che abbiamo cercato di convincere fino all’ultimo momento tutte le famiglie presenti al San Demetrio di lasciare il b&b. Purtroppo si è arrivati allo sgombero coatto di concerto tra Sindaco e Prefettura”. Molti dei nuclei familiari presenti negli alloggi destinati all’emergenza abitativa sono quelli che abitavano nel palazzo in via Furnari. Alloggiati in diverse strutture ricettive etnee il costo annuale per l’ente comunale si aggirava intorno ai 300.000 euro. “Il costo dell’emergenza abitativa, che ripeto non è permanente, in questo momento di difficoltà finanziaria dell’ente non poteva più essere sostenuto – continua l’Assessore Lombardo – abbiamo trovato strade alternative come quella del buono casa, ma nel contempo stiamo provvedendo ad istituire progetti di social housing e non solo”. La spesa per il buono casa rivolto ai nuclei familiari in emergenza, in questo momento, è di 50 mila euro. Un’attenzione particolare a tutte le famiglie con vulnerabilità abitativa da parte dell’assessorato che sta mettendo in moto una serie di strumenti per combattere i problemi d’inserimento sociale di grosse sacche di popolazione.carta REI e Tirocini formativi sono nell’immediato. Sono già partite, alcune, delle gare per il Social Housing e nel primo semestre del 2019 verranno consegnati i 96 alloggi del Palazzo di Cemento a Librino. Chiaramente il patrimonio immobiliare di Catania è importante, ma senza risorse gli strumenti per arginare l’emergenza abitativa e sociale sono altri e collaborare con le associazioni dei proprietari d’immobili diventa indispensabile”. Il dissesto economico dell’ente si ripercuote anche nello Iacp e nelle Ipab. “Contiamo di far partire i primi progetti di social housing alla fine di dicembre, sperando in una soluzione positiva della situazione di dissesto dell’ente comunale” conclude l’assessore Giuseppe Lombardo.“Siamo stati abbandonati e trattati come delinquenti, abbiamo ripetuto al Comune che il buono casa difficilmente viene accettato, ma alla fine siamo tornati in mezzo a una strada, non sappiamo nulla dei tirocini formativi abbiamo solo ricevuto una comunicazione dall’Assessorato che ci intimava a lasciare il b&b e trovare un altro alloggio con il buono casa. Adesso non ci rimangono che parenti e amici, ma per quanto tempo?”.