Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che concernono la violenza di genere, hanno evidenziato una lunga serie di episodi che hanno costretto le vittime dal 2011 ad oggi a vivere in uno stato di insostenibile prostrazione psicofisica.come conseguenza, atti vessatori sfociati spesso in minacce, ingiurie e percosse (in un episodio ha tentato addirittura di strangolarla) rivolte anche ai genitori intervenuti in difesa della figlia. Circostanze che hanno generato: nella donna una profonda sofferenza tanto da obbligarla ad emarginarsi dal contesto sociale e affettivo (ogni amico o fidanzato scatenava nel fratello una gelosia morbosa), mentre nei genitori uno stato di impotenza e di paura per la loro incolumità.accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso la misura restrittiva. L’indagato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria della provincia di Ragusa.