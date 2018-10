L’operazione di polizia, protrattasi anche nelle ore serali, ha consentito di segnalare 10 persone all’Autorità Giudiziaria procedendo, in presenza dei presupposti, alla contestazione del reato previsto dagli art. 633 e 639 bis del C.P. (occupazione abusiva di beni immobili pubblici). Un controllo è stato effettuato presso un’abitazione di circa 80 metri quadri, in via Duca degli Abbruzzi: l’inquilino ha dichiarato di essere affittuario da circa 1 anno e mezzo e di corrispondere ai “falsi proprietari” un canone pari a 330 euro. Il tutto, senza un regolare contratto di locazione, per volontà dei proprietari.Essi hanno occupato abusivamente la dasa circa 7 anni addietro e, adesso, intenderebbero acquistarla dall’IACP al prezzo di 10.000 euro. L’affittuario, ignaro di tale situazione abusiva, dovrà lasciare immediatamente la casa. Le due donne che hanno occupato la casa, infine, non hanno dichiarato il contratto di locazione presso l’Ufficio delle Entrate poiché, a parte non avere la proprietà dell’immobile, uno dei presupposti per acquisire una casa dall’IACP è quello di abitarla.L’occupante ha dichiarato che, pur percependo una pensione di reversibilità di 1400 euro, avendo appreso che detto immobile si era liberato, è entrata abitandovi; ciò in quanto nell’abitazione a fianco vi abita il proprio figlio, anche lui occupante abusivo. Anche un altro soggetto, venuto a conoscenza che un occupante aveva lasciato un immobile di proprietà del citato Ente, circa 8 anni fa ha deciso di occuparlo abusivamente al fine di abitarvi unitamente al proprio nucleo familiare composto da 5 persone.Infine, è stato appurato che una persona vive all’interno di una casa dell’IACP senza titolo da 8 anni: non paga perché disoccupato e non ha una soluzione alternativa dove vivere con il proprio nucleo familiare. In relazione alle violazioni di carattere fiscale verranno informati gli enti preposti e, nello specifico, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate.