all'ospedale Cannizzaro di Catania che ringrazia gli infermieri che lo hanno assistito."Dedicato a tutti gli infermieri del reparto Medicina Generale dell'ospedale Cannizzaro di Catania... Grazie infermiere per tutto quello che hai fatto per me e per tutta questa povera gente...la sofferenza rende poveri. Grazie di cuore infermiere, ti ho visto correre in questo luogo d'inferno dove qualcuno muore e la notte non si dorme....Grazie infermiere, eroe senza tempo, in prima linea e mai una medaglia. Grazie Antonio con le battute e il tuo sorriso, generoso fino in fondo e mi dicevi dovere con grande dignità. Grazie Daniela, Gaetano, Marco...dovere, dovere, dovere, parola semplice ma difficile da sentire. Grazie Giovanni per la tua arrogante umiltà...angeli invisibili agli occhi del benessere. Grazie infermiere, ti ho visto correre per mancanza di personale, una vergogna nazionale...infermiere grazie".Luigi Pappagallo (ricoverato d'urgenza il 16 Settembre e dimesso il 18 Ottobre 2018)