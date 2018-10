Sebastiano Scalia, 32 anni, e il 17enne G. M. dovranno affrontare l'udienza di convalida davanti al Gip accusati di detenzione illegale di arma clandestina e del relativo munizionamento. Il minorenne in particolare è il figlio di un esponente del clan Mazzei, i Carcagnusi, ucciso dieci anni fa.In particolare alle 2.40 in via Sapuppo una Volante in servizio per un normale controllo del territorio ha fermato i due giovani che si trovavano in sella al ciclomotore. Una volta effettuata la perquisizione gli agenti li hanno trovati in possesso di una pistola Beretta mod. 98 FS calibro 9x21 con matricola abrasa, munita del relativo caricatore con 15 cartucce nonché di altro caricatore con 5 cartucce calibro 7.65. Nel vano posto sotto la sella i poliziotti hanno rinvenuto un tirapugni. Il minore, come stabilito dal pm di turno, è stato portato al centro di prima accoglienza di via Franchetti, mentre Scalia è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Piazza Lanza.Anche per il profilo criminale dei due arrestati, trovati in giro armati.