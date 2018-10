il 37%, pari a 14.791 votanti su circa 40 mila aventi diritto. Nelle votazioni di due anni fa, relative al biennio 2016-18, l’affluenza era stata del 33%.Questa la situazione per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti negli organi superiori di governo dell’Ateneo. Tutti i risultati sono comunque da considerarsi provvisori, fino alla ratifica da parte della commissione elettorale d’Ateneo.Per il Senato accademico, con sei seggi in palio, per i quali concorrevano otto liste, la lista più votata è La Finestra-Actea, che ha conquistato 2352 preferenze. Seguono #Studenti (2269), Alleanza-Azione universitaria-Controcampus (2012), We Love Unict-Ares (1753), Arché (1504) e Libertas (1202). Tutte queste liste ottengono un seggio.Nessun seggio, invece, per le liste Università popolare (1103) e Libertà e Partecipazione (791).I probabili nuovi Senatori accademici saranno Antonino Moschetto (La Finestra-Actea, 744 preferenze), Giuseppe Fava (#Studenti, 656), Federico Scalisi (Alleanza-Azione universitaria-Controcampus, 459), Tommaso Alberto Vazzano (We Love Unict-Ares, 763), Sergio Di Mauro (Arché, 437), Ignazio Prestianni (Libertas, 377).Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, la lista #Studenti ha ricevuto 5603 preferenze, la lista Popolari e Sovranisti invece 3809. Eletti Carlotta Costanzo (#Studenti, 2882 voti) e Marco Nicotra (Popolari e Sovranisti, 2657).La competizione per il Nucleo di Valutazione ha fatto registrare 5683 preferenze per la lista #Studenti, 3855 per la lista Popolari e Sovranisti. Eletti Alberto Patanè (#Studenti, 2853 voti) e Ferdinando Cammarata (Popolari e Sovranisti, 2681).Infine, il Comitato per lo sport universitario. La lista #Studenti ha ottenuto 5427 preferenze, la lista Popolari e Sovranisti 3700. Eletti Giuseppe Cutuli (#Studenti, 3317) e Piero Guadagnino (Popolari e Sovranisti, 2634).