Il Premio Europeo di Giornalismo Giudiziario e Investigativo è dedicato alla reporter Daphne Daphne Caruana Galizia uccisa a Malta, e a ritirarlo sarà personalmente il marito Peter.All’interno del premio, vi è la sezione “Il premio al buon governo” che è stato assegnato appunto al Ministro Alfonso Bonafede per il Decreto Spazzacorrotti. Il Ddl rappresenta un "cambio culturale per l'Italia”, ed anche una "manovra economica, perché la lotta alla corruzione farà risparmiare miliardi di euro allo stato che potrebbero essere utilizzati per le imprese e per le persone senza lavoro, per la scuola, la sanità e i servizi pubblici".Il ministro Guardasigilli Bonafede è purtroppo impossibilitato a presenziare -ci riferisce egli stesso- e quindi, ha delegato l’onorevole Piera Aiello - Commissione Giustizia alla Camera.In stretta analisi, la scelta del Ministro Bonafede nell’indicare come propria rappresentante Piera Aiello è stata più che appropriata, poiché, sono note a tutti le traversie di quest’ultima, avendo nel passato vestito gli abiti di “collaboratrice di giustizia”. Difatti la stessa Piera Aiello, con un non comune coraggio di donna, scelse di raccontare la mafia, e lo fece a soli 18 anni quando sposò Nicolò. Nove giorni dopo il matrimonio, il suocero, Vito Atria, un piccolo mafioso locale di Partanna, viene assassinato. E ancora nel 1991 la stessa sorte tocca al marito, e tutto ciò sotto i suoi occhi. Una storia che la protagonista ha deciso anche di raccontare in un libro:“Maledetta Mafia”.Quindi, appuntamento al 28 ottobre al palazzo dei Congressi di Taormina, dove una giuria popolare - il popolo sovrano - composta da dieci componenti con tanto di fascia tricolore, hanno assegnato il meritato riconoscimento. E’ forse la prima volta che quei giurati che prendono posto nei processi di mafia, questa volta, la stessa giuria assegna un premio al buon governo.