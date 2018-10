non riguarderebbe solo la contingenza, secondo il consigliere comunale Sebi Anatstasi, "Il problema è geologico e affonda le radici nella storia - afferma l'ex presidente del quartiere - ed era noto anche nel passato, come mostra la toponomastica. Nel sottosuolo scorre acqua - aggiunge - il quartiere è attraversato da un acquedotto romano e da un sistema di canalizzazione sotto terra, noto ma ignorato dagli amministratori "moderni"".fondamentale, secondo l'esponente politico, avrebbe creato dei danni proprio a questo sistema di smistamento delle acqua che avrebbe aggravato una situazione già delicata. Pwer questo, già nel corso della passata amministrazione, Anastasi aveva presentato un'interrogazione per chiedere l'istituzione di un tavolo tecnico, al quale sedessero tutti i soggetti coinvolti - comune, Genio civile, sovrintendenza, Fce, ecc - per affrontare il nodo spinoso.metropolitana. "Dell'interrogazione, dopo le dimissioni dell'ex capo di gabinetto - continua il consigliere - non si è saputo più nulla, Ma occorre andare a fondo e affrontare questa problematica, istituendo un ufficio geologico - incalza. La situazione non è allarmante - sottolinea - ma occorre intervenire in modo concreto e non in emergenza". Per questo, Anastasi presenterà nuova interrogazione.