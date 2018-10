In questi mesi, nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale, in alcune aree del centro storico si sono acuiti i problemi derivanti dal transito e dalla sosta selvaggia di auto e moto che creano situazioni di grande pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza.società Sostare non sono sufficienti per arginare un radicato costume sociale di menefreghismo e inciviltà di alcuni discutibili soggetti. Il presidio dei varchi di quello che rimane uno spettro della movida di un tempo non è riuscito a debellare né a porre un concreto freno agli accessi incontrollati nella Z.T.L. Il disagio che denunciamo è quello di un ‘intera categoria di commercianti e cittadini che si trova ostaggio di automobilisti e motociclisti selvaggi che sfrecciano, parcheggiano e transitano in ogni dove senza che nessuno sia in grado di fare nulla di serio.san giuliano dove le auto in doppia e terza fila sono la normalità e dove ciò che più spaventa è l’atteggiamento di sfida ed impunità che accompagna queste condotte, che si trasformano in risse e corse di velocità o come piazza Ogninella dove si assiste ad ogni fenomeno di degrado: spaccio di droghe, gang di bulli pronti ad aggredire il prossimo per un’ occhiata male interpretata, impennate di scooter tra i tavoli dei locali e molti altri episodi che abbiamo più volte denunciato e raccontato anche a mezzo stampa. Come possiamo lavorare in questo modo? Come possiamo vivere in queste allarmanti condizioni ? che non si dica che la colpa è dei locali, perché i primi soggetti danneggiati, insieme ai residenti della zona, sono proprio coloro che hanno coraggiosamente deciso di investire in quelle zone.a disposizione e che questa non sono affatto sufficienti a garantire la copertura del nostro territorio, siamo anche consci della attuale situazione delle casse comunali e con il molto probabile dissesto la situazione non potrà che peggiorare malgrado gli enormi sforzi del Sindaco Salvo Pogliese e dell’Assessore competente al ramo Ludovico Balsamo. Tuttavia rassegnarsi a tale stato di cose non è civicamente accettabile ed è in momenti così delicati che le Istituzioni devono stringersi intorno ai cittadini e dimostrare che lo Stato è presente e comunque pronto ad assumersi le sue responsabilità e far sentire la propria vicinanza.al nostro Appello all’attuale e neo-insediato Prefetto di Catania Claudio Sammartino, al fine di convocare un tavolo sinergico per l’ordine e la sicurezza nel centro storico che coinvolga tutte le forze dell’Ordine per dare un segnale concreto e tangibile a tutti i cittadini e commercianti. Abbiamo davvero bisogno della presenza dello Stato, abbiamo bisogno di recuperare una dimensione di legalità e civiltà che sia quotidiana e non atto sporadico, abbiamo bisogno che le Istituzioni ci ascoltino e si rendano conto del modo in cui siamo costretti a vivere e lavorare e soprattutto che le soluzioni sono possibili e semplici se la volontà di ciascuno opera per un cambiamento concreto. Inoltreremo nei prossimi giorni una richiesta ufficiale al Prefetto di Catania e confidiamo che il nostro appello venga ascoltato ed accolto perché noi nonostante le difficoltà non siamo ancora pronti a rassegnarci a questo drammatico stato delle cose".