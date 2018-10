è stata investita e l'ambulanza ha avuto grosse difficoltà a muoversi all'interno delle vie del quadrilatero racchiuso tra via Mancini, via di Sangiuliano, via Ventimiglia e via Vittorio Emanuele, restando bloccata per mezz'ora, testimoniano alcuni residenti presenti. "Non c'è ombra di sicurezza - afferma Daniela Catalano, presidente dell'associazione comitato centro storico. In una zona sismica come Catania, dove ci si riempie la bocca di intenzioni volte alla messa in sicurezza, non si può permettere che una via sia letteralmente bloccata, tanto da non permettere il passaggio del mezzo di soccorso. Cosa accadrebbe se ci fosse un terremoto - aggiunge - migliaia di persone farebbero la fine dei topi".che transitano liberamente nonostante la Zona a traffico limitato e le transenne che dovrebbero impedire il passaggio: questo il quadro dipinto dai residenti della zona che chiedono a gran voce di essere messi in condizioni di sicurezza, "Non solo all'interno della zona movida - prosegue Catalano - ma anche nelle zone limitrofe. Non ci sono vigili urbani a sanzionare le auto in seconda e terza fila in via di Sangiuliano, non ci sono controlli all'interno della Ztl e il presidio dei varchi di accesso da parte dle personale di Sostare è inefficace, dal momento che i mezzi entrano da altre vie"."Sabato è stato angosciante - prosegue la residente - eravamo letteralmente intrappolati, in migliaia". Qualcuno si è pure sentito male. "Per questo chiediamo la presenza costante dei vigili urbani - conclude - e soprattuto che l'amministrazione regolamenti la zona, di tutelare il cuore del centro storico, oltre che gli abitanti".soluzione di una situazione che, da anni, va avanti senza che qualcuno intervenga. " Ci rammarichiamo della assoluta indifferenza manifestata sinora dalle Amministrazioni precedenti per il disagio più volte espresso dagli abitanti del centro storico per l’improprio utilizzo delle strade e dei marciapiedi cittadini, e per il disturbo della quiete pubblica, dovuto alla elevata concentrazione di locali e alla violazione delle norme del vigente Regolamento acustico comunale. La indiscussa necessità di soddisfare sia la consolidata consuetudine locale di consumare all’aperto sia le legittime istanze degli esercenti onesti, volte ad un utilizzo commerciale appropriato del suolo pubblico, non consentono di trascurare il fatto, tanto ovvio ed evidente, che il centro storico di Catania presenta delle peculiarità delle quali non può non tenersi conto nel regolamentare l’uso commerciale delle strade e del suolo pubblico - si legge. Sarebbe auspicabile che un serio confronto sul punto sia avviato prima che si verifichino danni alle persone ed alle cose altrimenti evitabili - continuano i residenti. La videosorveglianza delle vie interessate e segnali chiari da parte dell’amministrazione di ripristino di regole e legalità, a nostro avviso favoriranno la crescita in centro storico di attività economicamente sane, che in questi anni sono state allontanate, a favore di rivendite di alcolici o altri modelli economici “falsi” che sono stati a lungo difesi. Tali attività sane stanno ritornando spontaneamente, ma devono essere sostenute. E va altrettanto sostenuta la residenzialità - concludono - per tutelare il patrimonio artistico e edilizio, che negli anni è stato fortemente penalizzato da un utilizzo incontrollato a fini speculativi".