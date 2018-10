La macchina da guerra del centrosinistra, che alle falde dell'Etna ha Luca Sammartino tra i principali colonnelli, sembra – con il 50% di schede scrutinate - essere riuscita a superare il blocco di centrodestra in tutti gli organi (Cda, Cus, e Nucleo di valutazione) e a sfiorare i 5mila voti, con due sole liste, al Senato accademico, dove, però, il centrodestra, frazionato in 6 liste, ha totalizzato 7500 voti e 4 consiglieri eletti.– Da un lato il blocco di “#studenti” che aveva, al suo interno, associazioni riconducibili alla Cgil, ai mirelliani di Enna, ai sammartiniani e ai giovani dell'ex presidente del consiglio comunale Francesca Raciti; dall'altro il blocco dei sovranisti e popolari che vedeva, in campo, le liste riconducibili alla Lega e a Salvo Pogliese, sindaco di Catania.Al Senato accademico sono stati eletti Ignazio Prestianni, 364 voti, lista Libertas, che fa riferimento a Peppe Lombardo, assessore al Comune di Catania figlio dell'ex deputato Angelo Lombardo e nipote di Raffaele; Pierpaolo Panebianco, 425 voti, lista Arché, sostenuta dal noto consigliere comunale Agatino Lanzafame e Matteo Marchese, assessore a Misterbianco. Eletto anche Antonio Moschetto, con 625 voti, lista Actea, sammartiniani; Alessandro Guastella, 489 voti, lista #studenti, raggruppamento di centrosinistra; Federico Scalisi, lista Azione universitaria (Pogliese)– Controcampus (Lega, Lipera), 398 voti; Tommaso Vazzano, 524 voti, lista We love Unict – Ares, cioè Fratelli d'Italia.Al Consiglio d'amministrazione è in testa la lista #studenti, con 3759 voti e Carlotta Costanzo favorita, segue la lista Popolari e sovranisti con 2673 voti e Marco Nicotra in testa.Al Cus lo scrutinio procede a rilento, con in testa sempre il centrosinistra, e Peppe Cutuli che ha conquistato più di mille voti, seguono Popolari e sovranisti. Stesso discorso nella corsa al Nucleo di valutazione con la lista #Studenti che è avanti, a metà dello spoglio, di 700 voti.Insomma, un risultato inaspettato, ma for se non troppo, visto che Sammartino, mister 32mila preferenze, ha conservato un apparato molto forte, non solo all'università.