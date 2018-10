Con questa valutazione il Presidente dell’ufficio GIP Nunzio Sarpietro ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura per l’inchiesta che vedeva indagati l, per falso in atto pubblico. Nel mirino delle indagini la formazione dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2012, 2013 e 2014. Indagini scattate a seguito di una denuncia firmataI due principali punti dei bilanci “incriminati” riguardavano - si legge nel decreto di archiviazione - “i residui attivi e passivi degli anni precedenti a quelli dei singoli bilanci consuntivi, e il credito vantato dalla società Enel Sole, inserito a debito del Comune per un importo decisamente inferiore a quello reale”.Il pm riteneva “che il delitto di falso in atto pubblico non era perseguibile per mancanza del dolo”. Alla richiesta di archiviazione si è opposto Mancuso. E dopo l’udienza camerale che si è svolta a settembre 2016 il Gip disponeva la restituzione del fascicolo al pm ordinando di procedere alla identificazione degli indagato e di prendere atto delle argomentazioni avanzate nell’atto di opposizione al fine di svolgere ulteriori approfondimenti investigativi. A quel punto sono stati iscritti nel registro degli indagati il sindaco Ferrante e i due funzionari ed è stata disposta una consulenza tecnica contabile al fine di verificare “le apposizioni di bilancio negli anni in contestazione - riassume il Gip nel decreto di archiviazione - e in data 30 aprile 2018 chiedeva nuovamente l’archiviazione sottolineando che sebbene la consulenza avesse rilevato delle irregolarità nelle indicazioni inserite nei bilanci occorreva ribadire il concetto che non sussisteva la prova del dolo in capo agli indagati”.hanno eccepito “la inammissibilità dell’atto di opposizione in quanto Mancuso non riveste a loro dire la qualifica di parte offesa e doveva quindi essere estromesso dal processo”. Eccezione però superata dalla pronuncia del giudice per le indagini preliminari che ha disposto l’archiviazione del procedimento, ritenendo condivisibile la richiesta del Pubblico Ministero. “Sotto il profilo materiale i bilanci consuntivi del Comune di Adrano negli anni in contestazione presentavano delle distonie certamente inquadrabili nell’ambito delle falsità - si legge nel decreto - Tuttavia gli atti del processo non forniscono validi elementi di prova per disporre l’imputazione coattiva e per sostenere l’accusa in giudizio. E più in particolare - argomenta il Gip Sarpietro - il bilancio consuntivo di un ente territoriale costituisce un atto complesso che richiede l’intervento di diversi organi del Comune interessato ed un procedimento altrettanto complesso, costituendo tra l’altro la formazione del bilancio un’attività che ha una duplice valenza sia finanziaria contabile, sia politica. Il sindaco - si legge ancora nel provvedimento - non ha una competenza specifica di carattere tecnico contabile nella formazione del bilancio, apparendo la sua azione più di carattere di impulso politico, sia pure tenendo conto delle indicazioni che pervengono dagli organi specializzati. Pertanto si ricava - argomenta ancora il giudice - che le due apposizioni in contestazione derivano non dalla sola azione deista del sindaco e dei due dirigente indagati, ma anche dall’azione dei singoli dirigenti amministrativi che hanno indicato le poste di cui si occupa e che hanno fatto le loro valutazioni in relazione soprattutto ai debiti pregressi e al debito nei confronti della Enel Sole (quest’ultimo debito è stato oggetto di contestazione e - alla fine - oggetto di un atto di transazione, poi intervenuto medio tempore e prodotto in atti dal difensore degli indagati). La motivazione del pm - conclude il giudice - che rileva che non sono elementi di prova in merito alla sussistenza del dolo si appalesa pienamente attendibile”. Sarpietro, infine, evidenziando che “negli atti non vi alcuna traccia” di una sorta di congiura di palazzo, sottolinea come le “false rappresentazioni sono derivati da giudizi, anche infondati e discutibili, ma senza alcune predisposizione dolosa alla falsità”.