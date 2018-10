Le proposte avanzate dai cittadini all’assessore sono dettate dalla volontà di non perdere l'occasione del finanziamento per i parcheggi scambiatori, di continuare a riqualificare la struttura e la piazza intorno a Palestra LUPo e, più ampiamente, di valorizzare le azioni spontanee dei cittadini, di cui Palestra LUPo è un esempio, in quanto punti di forza per una città viva e solidale.l’amministrazione lascia intendere di non avere interesse per una progettazione che parta dal basso e che sia di e per i cittadini. Incuriosito dalla presentazione del Laboratorio Urbano Popolare, progetto attualmente in corso in Palestra LUPo di cui l’assessore non aveva contezza, l'assessore ha chiesto di visitare gli spazi fissando un appuntamento per mercoledì 31 ottobre alle 16:00.Un punto previsto nel bando regionale costringerebbe infatti l’amministrazione a rinunciare al parcheggio di piazza Lupo, come chiesto da oltre 50 associazioni, in quanto piazza Pietro Lupo si trova nella zona A del centro storico di Catania, area esclusa dal bando. Pur mantenendosi sulla propria posizione, l’assessore ha manifestato l’intenzione di riportare la questione in sede di giunta.che non ha molti altri luoghi pubblici di socializzazione. Un’azione insensata quindi non solo per il progetto sociale che vi si svolge all’interno, ma anche per una progettazione a lungo termine per la città tutta, che non si può permettere di sostituire spazi sociali con parcheggi inutili e dannosi a un concetto di mobilità sostenibile.Attendiamo che la questione sia affrontata in sede di giunta, per ottenere una risposta definitiva nel prossimo incontro con l’assessore fissato per il 7 novembre.che ad oggi risulta sottoscritta da oltre 50 gruppi e associazioni, in cui si chiede di eliminare il parcheggio Lupo dall'elenco di parcheggi scambiatori e di procedere alla valorizzazione di Palestra LUPo e della piazza. La nostra posizione è ferma: Viva piazza Lupo! Viva il LUPo!