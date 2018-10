Il gup di Messina Eugenio Fiorentino, dopo una camera di consiglio durata un paio d'ore, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato. Per la Procura di Messina, che si è avvalsa della consulenza tecnica di Giuseppe Navarra, specialista in chirurgia generale e in chirurgia vascolare, e di Fabrizio Perri, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, l'imputato avrebbe dimostrato imperizia sottoponendo il paziente all'intervento “in mancanza di un adeguato approfondimento diagnostico del quadro ematologico, caratterizzato dal riscontro di trombocitosi, in soggetto obeso e in fase di scompenso glicometabolico”. Il prolungamento dell'operazione, inoltre, avrebbe rappresentato un ulteriore fattore di rischio per il paziente. L'avvocato Enzo Iofrida, che assiste i familiari della vittima, si è associato alla richiesta dell'accusa, sottolineando la convergenza delle valutazioni dei medici legali del pubblico ministero con quelle del consulente tecnico di parte civile, Antonio Chisari. L'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia “Franco Scalabrino” è stato citato come responsabile civile. Il processo si aprirà il 4 novembre del 2019.Ma subito dopo l'intervento l'uomo accusa forti dolori. Le sue condizioni, con il passare delle ore, peggiorano sempre di più fino al decesso, per arresto cardiocircolatorio e respiratorio da tromboembolia polmonare, che avviene il 25 novembre. La moglie presenta una denuncia ai carabinieri. Si apre l'inchiesta della Procura peloritana. Secondo l'ipotesi dell'accusa il medico avrebbe omesso di rinviare l'intervento chirurgico nonostante, dalle analisi compiute, fossero emersi nel paziente “uno stato di piastrinosi ed elevati valori glicemici, tali da comportare un rischio trombo-embolitico elevatissimo”. Sempre secondo l'accusa, anche la decisione di eseguire una colecistectomia, pur non urgente e senza aver ottenuto prima uno specifico consenso informato, avrebbe causato l'allungamento dell'intervento chirurgico, protrattosi per più di tre ore, esponendo così il paziente ad un maggiore rischio di trombosi venosa. Infine, non sarebbe stata disposta “adeguata profilassi trombo-embolitica nella fase post operatoria”.