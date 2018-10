Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato Borgo Ognina, a seguito di denunce sporte da parte di un genitore e della propria figlia, ha indagato in stato di libertà due minori per i reati di minaccia e lesioni personali nei riguardi di una coetanea. I giovani indagati, da poco fidanzati, hanno ripetutamente vessato e aggredito la giovane vittima, tra l’altro ex fidanzata del ragazzino, per futili motivi legati a sentimenti di gelosia e rabbia. Il giovane ha altresì istigato la nuova fidanzata a usare violenza contro la coetanea, chiedendole espressamente di aggredirla e vessarla. La vittima, in sede di denuncia, ha anche riferito che il suo ex fidanzato dopo due mesi di relazione sentimentale pacifica, ha iniziato a tenere nei suoi confronti un comportamento violento, procurandole sin anche lividi in faccia e offendendola verbalmente. Tale situazione non era sfuggita al padre della vittima che, però, per proteggere il ragazzo aveva mistificato i fatti, raccontando di essersi ferita accidentalmente.Un giorno, però, la ragazza si è accorta che il partner aveva una relazione con un’altra giovane la quale, incontratala casualmente, l’ha pure aggredita procurandole serie lesioni.Anche il padre della giovane malcapitata, intervenuto in favore della figlia, è stato destinatario di minacce da parte dell’aggressore. Nella mattinata di ieri, l’aggressore, oltre ad essere stato indagato, è stato diffidato dal tenere analoghi comportamenti.